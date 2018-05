Top, flop e rivelazione, Napoli: ok i titolarissimi. Male le seconde linee

Su Tuttomercatoweb.com, gli speciali sulle venti squadre di Serie A: top, flop, delusioni e rivelazioni del campionato 2017/2018

© foto di Federico De Luca

Nel bene o nel male, con Maurizio Sarri le luci della ribalta sono tutte per i titolarissimi. Per questo Lorenzo Insigne, Allan, Kalidou Koulibaly ma pure Raul Albiol, Josè Maria Callejon e non solo sono gli uomini protagonisti dell'annata da sogno del Napoli. A steccare, invece, gli acquisti arrivati come seconde linee ma mai, o quasi, schierati dal tecnico di Figline.

I TOP: Allan e Kalidou Koulibaly - Stupisce il fatto che, tra i due top, non ci sia neanche uno dei tre tenori dell'attacco sebbene siano stati tutti, Insigne e poi Callejon e Mertens, trascinatori del sogno Scudetto degli azurri. Allan però è diventato uno dei migliori interpreti del ruolo a livello internazionale e lo stesso si può dire per il centrale difensivo africano.

I FLOP: Nikola Maksimovic e Adam Ounas - Non tanto per i singoli, ma perché simboli della gestione delle alternative di Sarri. Che vede quasi solo e soltanto i perni del suo progetto, lasciando le briciole del minutaggio ai vari Maksimovic, partito a gennaio destinazione Russia, Ounas e Rog.

LA RIVELAZIONE: Mario Rui - E' l'unica vera grande novità rispetto agli schemi e alle gerarchie di Sarri. Complice l'infortunio patito da Faouzi Ghoulam, il portoghese ne ha preso il posto e ha decisamente ben figurato.