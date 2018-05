Top, flop e rivelazione, Roma: Under sorpresa, delusione Schick

Su Tuttomercatoweb.com, gli speciali sulle venti squadre di Serie A: top, flop, delusioni e rivelazioni del campionato 2017/2018

A un passo dal sogno Champions e dalla finale di Kiev, la stagione in Serie A della Roma si è chiusa al terzo posto. Promosso Eusebio Di Francesco, nel complesso l'annata della formazione di James Pallotta ha avuto delle splendide sorprese e conferme come Lorenzo Pellegrini, l'esplosione di Alisson, il quasi-addio di Edin Dzeko trasformatosi poi in gol ma pure delle delusioni arrivate dal mercato che non hanno inciso come sperato.

I TOP: Edin Dzeko e Alisson - A gennaio la storia di Dzeko con la Roma pareva finita. Poi non si è concretizzata la trattativa con il Chelsea e il bosniaco è rimasto a segnare gol pesantissimi in campionato e in Europa per i giallorossi. Che hanno vissuto un'annata di gloria anche e soprattutto grazie alle parate di Alisson. Che si è consacrato tra i migliori estremi difensori in assoluto del globo.

I FLOP: Patrik Schick e Gregoire Defrel - Era l'uomo del quid in più in attacco ma i numeri di Schick sono stati un disastro. Anche Defrel, che la Roma ha 'regalato' al suo maestro di Sassuolo, Di Francesco, non ha inciso come sperato. Per entrambi pare esserci però all'orizzonte una nuova occasione, perché sia il club che il tecnico hanno fiducia in loro.

LA RIVELAZIONE: Cengiz Under - E' il colpo a effetto di Monchi. Inizio in sordina, poi esplosione. Under è diventato un titolare della Roma, lui che arriva da un campionato non di primissima fascia come quello turco. Giovanissimo, è destinato a far grande carriera. Dopo l'anno da rivelazione, è atteso alla conferma tra i top.