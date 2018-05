Top, flop e rivelazione, Samp: l'anno di Torreira. Ricky, non più Maravilla

© foto di Federico Gaetano

Fuori dalla zona europea per un finale di stagione in discesa, la Sampdoria ha comunque messo in mostra fior di talenti. L'operato di tutta la dirigenza ha infatti regalato al club di Massimo Ferrero giocatori che saranno, in futuro, una vera e propria miniera d'oro. Lucas Torreira è il simbolo del progetto blucerchiato: giocatori low cost che, un domani, magari neanche troppo lontano, saranno rivenduti a suon di milioni.

I TOP: Lucas Torreira e Fabio Quagliarella Regista e perno della formazione di Marco Giampaolo, Lucas Torreira è il gioiello più in mostra di una rosa ricchissima di talento e prospettiva come quella blucerchiata. L'altra faccia sorridente della medaglia è il 'vecchio che avanza', ovvero Fabio Quagliarella, secondo miglior marcatore italiano della Serie A dietro a Ciro Immobile.

I FLOP: Ricardo Alvarez e Ivan Strinic Nel 4-3-1-2 di Giampaolo, il trequartista è stato a tutti gli effetti Ramirez. Perché Ricky Alvarez è la lontana ombra della Maravilla pensata e sperata agli iniziali tempi dell'Inter. Poi Ivan Strinic: ha lasciato il Napoli ma al Doria non ha inciso come sperato. Via a giugno a parametro zero, andrà al Milan.

LA RIVELAZIONE: Dawid Kownacki Sarà il perno dell'attacco del futuro della Sampdoria, il giovanissimo polacco che ha una media realizzativa da grandissimo puntero. Velocità, fiuto del gol, fisico e rapidità. Potenzialmente un grande.