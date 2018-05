Top, flop e rivelazione, Udinese: ok Lasagna. Scuffet rimandato

Su Tuttomercatoweb.com, gli speciali sulle venti squadre di Serie A: top, flop, delusioni e rivelazioni del campionato 2017/2018

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una stagione complicata, molto più rispetto alle aspettative e alle attese. Perché mai come adesso l'Udinese è stata vicina allo spettro della Serie B, in un'annata dove non sono stati messi in mostra tanti talenti come in passato. Chiaro, da Antonin Barak a Jakub Jankto, i centrocampisti di spessore e futuro ci sono, ma non come nelle scorse stagioni. E la classifica lo racconta da sola.

I TOP: Kevin Lasagna e Antonin Barak Dopo Ciro Immobile e Fabio Quagliarella, sono Kevin Lasagna e Roberto Inglese i migliori marcatori della Serie A. Una stagione che ha portato l'ex Carpi sui taccuini di molti club di A mentre il mercato di Barak è addirittura più internazionale: corsa, fisico, qualità, ha alternato alti e bassi ma le prospettive sono da top club.

I FLOP: Maxi Lopez e Simone Scuffet A gennaio è arrivato per il riscatto ma l'ex granata non è riuscito a incidere nella sua avventura in Friuli. Poi Simone Scuffet: è partito come titolare ma premesse e promesse non sono state ancora una volta rispettate. Ed è stato sorpassato dal vecchietto, ma sempre verde, Albano Bizzarri.

LA RIVELAZIONE: Jens Stryger Larsen Scoprirsi a ventisette anni. Non è la classica 'pianticella' di casa Udinese, ma il terzino e interno di difesa danese, Stryger Larsen, è tra le note più liete dell'annata dei friulani. Dopo l'apprendistato iniziale, è entrato tra i titolari prima con Delneri, poi si è consolidato con Oddo e infine consacrato con Tudor.