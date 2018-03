TOP NEWS Ore 13 - Infortunio per Alex Sandro. Sacchi elogia Sarri

© foto di Federico Gaetano

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore.

Chiesa sbarca in azzurro. Secondo giorno di raduno per la Nazionale di Gigi Di Biagio in vista delle amichevoli contro Argentina e Inghilterra. L'attaccante Federico Chiesa, alla prima convocazione con l'Italia, ha parlato in conferenza stampa, queste le sue parole: "Non lo sono, penso a fare bene e do sempre il 100% in allenamento. Sono qui per il lavoro svolto negli ultimi due anni".

Prime parole azzurre per Cutrone. Prima convocazione con la Nazionale maggiore per l'attaccante del Milan Patrick Cutrone che oggi, secondo giorno di raduno a Coverciano, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Gattuso mi ha trasmesso un po' del carattere che aveva lui. Ho sempre avuto cattiveria e voglia di far gol".

Sacchi: "Sarri come me? Un onore" Arrigo Sacchi ha parlato all'evento Gillette Giovani Promesse. Tra gli argomenti anche il paragone con Maurizio Sarri. "Sarri nuovo Sacchi? Ci somigliamo: abbiamo due cognomi corti... Sono onorato, sta giocando bene. Ha un gruppo di ragazzi stupendi, la maggior parte di loro erano sconosciuti. Stanno facendo bene, sono piacevoli. Gli manca forza, gli mancano giocatori d'esperienza. Non hanno mai vinto nulla o quasi. Appena non sono al top, però, fanno fatica".

Chiellini: il report sull'infortunio Giorgio Chiellini è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra accusato nel corso della gara con la Spal e per il quale ha lasciato nella giornata di ieri il ritiro della Nazionale Italiana. Ne è emersa una situazione di entità non grave che tuttavia necessita di monitoraggio quotidiano. Il calciatore ha già iniziato le cure fisioterapiche e verrà rivalutato la prossima settimana.

Infortunio per Alex Sandro Brutte notizie per Massimiliano Allegri e i tifosi della Juventus. Secondo quanto riferito da Globo Esporte, il terzino bianconero, impegnato con il Brasile, ha interrotto l'allenamento coi verdeoro. Alex Sandro si è infatti dovuto fermare a causa di un problema alla coscia destra, non esclusa una lesione: nelle prossime ore saranno effettuati ulteriori esami.