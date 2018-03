TOP NEWS Ore 13 - Inter-Icardi, rinnovo vicino. Criscito vuole il Genoa

Tutte le notizie più rilevanti delle ultime ore

ANDRE SILVA PIACE IN PREMIER - Il Wolverhampton non ha ancora mollato la pista che porta all'attaccante del Milan André Silva. I Wolves, attualmente primi in Championship con sei punti di vantaggio sulla seconda, sono pronti a presentare una proposta ai rossoneri per il portoghese, che in ogni caso, piace molto anche all'Arsenal.

CRISCITO, IL GENOA NEL DESTINO - Tra quelli in scadenza, il terzino preferito dall'Inter per la prossima stagione è Domenico Criscito dello Zenit San Pietroburgo. Tuttavia, il laterale classe '86 ha già deciso di tornare al Genoa, club nel quale è cresciuto, e difficilmente Ausilio e Sabatini riusciranno a fargli cambiare idea. Più semplice per i dirigenti nerazzurri trovare un accordo con Kwadwo Asamoah, in scadenza con la Juventus.

INTER, NON SOLO DE VRIJ: ASSALTO ANCHE A STROOTMAN - Il mercato dell'Inter è in fermento e le tre partite consecutive senza subire gol e senza subire sconfitte potrebbero ulteriormente accelerare i tempi per i primi colpi in entrata. Detto che Stefan De Vrij è il più vicino e che manca solo il sì del giocatore per chiudere la pratica, i nerazzurri sono pronti anche a dare l'assalto a Kevin Strootman della Roma. La clausola da 32 milioni di euro non pare spaventare Sabatini, intenzionato magari a utilizzare contropartite come Brozovic o Joao Mario per abbassare il costo del cartellino dell'olandese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

ICARDI, DOPO PASQUA IL RINNOVO - Dopo Pasqua inizieranno i primi colloqui ufficiali per il rinnovo di contratto di Mauro Icardi. L'accordo dovrebbe basarsi su un prolungamento fino al 2023 a 7-8 milioni di euro a stagione. Si lavorerà anche per alzare la clausola attualmente fissata a 110 milioni, valida solo per l'estero dal 1° al 15 luglio. A prescindere dalle firme il futuro dell'argentino resterà comunque tutto da scrivere, soprattutto nel caso in cui Suning dovesse confermare la politica dell'autofinanziamento e considerato che Icardi potrebbe rivelarsi l'unica versa super plusvalenza da poter sfruttare per fare mercato in entrata e superare i paletti del fai play finanziario.

REAL SOCIEDAD, ESONERATO EUSEUBIO SACRISTAN - La Real Sociedad ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale di aver esonerato il tecnico Eusebio Sacristan dopo la sconfitta casalinga contro il Getafe. Al suo posto viene promosso dalla squadra B il tecnico Imanol Alguacil fino al termine della stagione.