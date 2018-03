TOP NEWS ORE 13 - Inter su Bernard. Juve, nuovo ko per Howedes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Inter rimane sempre vigile su Bernard dello Shakhtar Donetsk: le trattative per portarlo a Milano proseguono, con la famiglia Zhang che viene tenuta costantemente informata anche sulla consistenza delle commissioni per l’affare. Infatti, nonostante la possibilità di ingaggiarlo a zero, il calciatore di Belo Horizonte ha costi tutt'altro che bassi: chiede un pluriennale da 4 milioni di euro netti a stagione e, inoltre, il club che lo ingaggerà dovrà garantire importanti commissioni ai suoi procuratori. Domenico Criscito rimane un obiettivo interessante sembra in tema di parametri zero: il terzino non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro (c’è il Genoa) e l’Inter resta interessata. L’alternativa, per la fascia sinistra, sarebbe Asamoah che sta trattando il rinnovo con la Juve e ascolta anche il Napoli. Tutto fatto invece per Stefan de Vrij: accordi già stipulati da entrambe le parti, si attende di definire gli ultimi dettagli per depositare il contratto.

Il Milan, a Londra per affrontare l'Arsenal, questa sera proverà a convincere il centrocampista Jack Wilshere a sposare la causa rossonero a partire dalla prossima stagione. In scadenza di contratto coi gunners, il calciatore classe '92 piace anche alla Juventus che alla luce dei risultati ottenuti negli ultimi anni ha argomenti più convincenti. Ma Fassone e Mirabelli non mollano e puntano a chiudere l'accordo col calciatore di Stevenage.

Nel corso della lunga intervista rilasciata questa mattina ai microfoni di Roma Radio, il direttore sportivo della Roma Monchi ha fatto anche autocritica e parlato degli errori commessi nella sua carriera: "Ne ho commessi tanti di errori, ma ho avuto la capacità di aver capito dove ho fatto male. Esempio: Hector Moreno. Ero convinto che potesse fare il caso della Roma. Poi mi sono fermato e ho capito di no. Ho imparato questa cosa e proverò a non farlo più". Il Villarreal intanto è sulle tracce del centrocampista Maxime Gonalons. Il club spagnolo è alla ricerca di un centrocampista e l'ex Olympique Lione, fino a questo momento impiegato per meno di 900 minuti, potrebbe lasciare la Capitale un anno dopo il suo arrivo per circa cinque milioni di euro.

Stagione da incubo per il difensore tedesco della Juventus Benedikt Höwedes. Il calciatore bianconero, arrivato la scorsa estate dallo Schalke 04 in prestito con diritto di riscatto, ha rimediato l'ennesimo infortunio, un affaticamento agli adduttori della coscia destra che gli ha impedito di essere disponibile nella sfida con l'Atalanta e che molto probabilmente lo terrà fuori anche nella prossima gara. Nel campionato in corso il calciatore classe '88 ha disputato solo 68 minuti.

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com, l'ex stella del Milan Kevin-Prince Boateng, oggi all'Eintracht Francoforte, ha parlato così della sfida in programma questa sera all'Emirates tra i rossoneri e l'Arsenal, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League: "Mi auguro che il Milan non commetta gli stessi errori dell'andata. Questo è fondamentale. Penso che a Londra sia durissima, ma i rossoneri possono ancora farcela. Devono credere nella qualificazione e giocarsela".

La Gazzetta dello Sport riporta anche clamorose voci riguardo il futuro del Milan: continua ad essere in ballo il rifinanziamento dei debiti contratti da Li Yonghong per comprare e finanziare il club rossonero. Il 20 aprile è fissato l'appuntamento a Nyon e in quel giorno la dirigenza dovrà offrire all'UEFA garanzie economiche corpose per accedere al "settlement", vale a dire il patteggiamento, ma con qualche vincolo e probabili sanzioni economiche. Nel caso non venisse concesso, esclusione dalle coppe.

Situazione delicata, che potrebbe essere risolta da un nuovo passaggio di proprietà: sarebbe pervenuta una offerta da Saeed Al-Falasi, membro di una facoltosa e nobile famiglia degli Emirati Arabi, nonché proprietario del gruppo International Triangle, attivo in diversi settori, dal commercio all'edizione al brokeraggio.