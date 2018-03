TOP NEWS Ore 13 - Juve, Wilshere nel mirino. L'Inter osserva Bernard

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa di capire quale sarà la decisione di Emre Can in merito al suo futuro, con la Juventus da tempo sulle sue tracce, emerge un nuovo profilo per la mediana bianconera. Si tratta di Jack Wilshere dell'Arsenal. Come Can, il Nazionale inglese è in scadenza di contratto con il proprio club d'appartenenza e la Juve sta monitorando attentamente la situazione, assieme al Milan.

Alta tensione in casa Milan dopo le visite di ieri di Pepe Reina. Il rapporto tra Massimiliano Mirabelli e Alfonso Donnarumma, padre dei due portieri rossoneri, è ai minimi termini a causa dello scarso utilizzo di Antonio, nonostante le promesse del ds della scorsa estate, e non è da escludere che in estate non se ne possano andare entrambi, con il Milan che sarebbe costretto a tornare sul mercato nonostante l'arrivo dell'attuale portiere del Napoli.

Si lavora in casa Juventus per definire i rinnovi di contratto di Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli. Per il primo è in arrivo un nuovo accordo su base pluriennale, mentre per il centrale fiorentino è tutto pronto per la firma su un contratto per la sola prossima stagione. Da non escludere che la firma, soprattutto per l'ex Palermo e Wolfsburg, possa arrivare durante la pausa per le Nazionali.

Possibili contatti a Roma, in occasione della gara di Champions tra giallorossi e Shakhtar Donetsk, tra Massimo Ferrero e Piero Ausilio. Il presidente della Sampdoria e il ds dell'Inter dovrebbero prendere contatti per alcuni giocatori come Dennis Praet e Karol Linetty: i rapporti tra i club sono ottimi e le società potrebbero iniziare a discutere anche di questi giocatori. Ma Ausilio stasera osserverà Bernard, esterno sinistro in scadenza di contratto a giugno che ha pretendenti anche in Premier League.

Il Milan, in attesa di capire se potrà davvero arrivare tra le prime quattro e disputare la prossima Champions League, con annessi ingressi economici di rilievo, si guarda intorno alla ricerca di possibili milioni per tranquillizzare anche la UEFA e il nome da sacrificare potrebbe essere anche quello di Suso, visto che sul contratto dello spagnolo c'è una clausola rescissoria da 38 milioni di euro.