TOP NEWS ore 13 - Sarà Barça-Roma e Juve-Real. Sorride la Lazio

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore:

Champions League: Barcellona-Roma e Juventus-Real Madrid ai quarti.

Ci saranno Messi e Cristiano Ronaldo sulla strada di Roma e Juventus in Champions League. A Nyon, il sorteggio ha abbinato i giallorossi al Barcellona con andata al Camp Nou e i bianconeri al Real Madrid, con ritorno al Santiago Bernabeu, nella rivincita dell'ultima finale di Cardiff. Il Siviglia di Montella ha trovato il Bayern Monaco, mentre Klopp e Guardiola si sfideranno nel derby inglese tra Liverpool e Manchester City. Questi gli accoppiamenti:

BARCELLONA-ROMA

SIVIGLIA-BAYERN MONACO

JUVENTUS-REAL MADRID

LIVERPOOL-MANCHESTER CITY

Europa League, i sorteggi dei quarti: sarà Lazio-Salisburgo.

Sorride l'urna di Nyon per la Lazio, che affronterà gli austriaci del Salisburgo nei quarti di finale di Europa League. Questi gli accoppiamenti: Lipsia-Marsiglia, Arsenal-Cska Mosca, Atletico Madrid-Sporting Lisbona, Lazio-Salisburgo. La Lazio giocherà l'andata in casa il 5 aprile, mentre il ritorno in Austria sarà il 12 aprile. Questi gli accoppiamenti:

Lipsia-Marsiglia

Arsenal-Cska Mosca

Atletico Madrid-Sporting Lisbona

Lazio-Salisburgo

Inter, accordo con De Vrij e con l'entourage: manca l'ok di Suning.

Stefan de Vrij saluterà la Lazio in estate, mentre l'Inter accelera per assicurarsi il difensore olandese. La dirigenza nerazzurra ha trovato l'accordo con il giocatore e il suo entourage sulla base di un quinquennale da quattro milioni e mezzo netti annui. Saranno soddisfatte inoltre anche le pretese economiche dei suoi agenti, ai quali andranno circa quattro milioni di euro di commissione. Ora manca solo un ultimo passaggio per concretizzare l'operazione e far sì che De Vrij ponga la firma sul suo nuovo contratto: l'ok di Suning. Tutta la documentazione è già stata spedita in Cina ed è oggetto di studio, in questi giorni, della proprietà, dalla quale è atteso un responso positivo.

Milan, Li Yonghong versa tre milioni e completa l'aumento di capitale.

Li Yonghong ha versato gli ultimi 3 milioni di euro per completare l'aumento di capitale da 60 milioni deliberato ad aprile scorso. Ora ne serviranno altri 30 per completare la stagione sportiva fino al 30 giugno.

Cagliari, per Han si avvicina il rinnovo con adeguamento economico.

Kwang-Song Han è stato fin qui assoluto protagonista della stagione. Un avvio scoppiettante a Perugia, poi il ritorno a Cagliari, nelle ultime ore della sessione di mercato Giulini ha garantito 800 mila euro al club umbro pur essendo proprietario del cartellino, allo scopo di anticipare il ritorno in Sardegna dell’attaccante nordcoreano. E anche con Lopez gli sprazzi di Han sono stati notevoli, al punto che il Cagliari sta lavorando alacremente al prolungamento del contratto. Dal 2020 almeno fino al 2022, con adeguamento dello stipendio e per ripararsi dagli spifferi di mercato. Han è stato seguito da Juve, Napoli e da molti club stranieri. Ecco perché il Cagliari intende blindarlo.

Fiorentina, il futuro di Badelj è ancora tutto da scrivere.

Secondo quanto riportato in prima pagina dal Corriere dello Sport - Stadio, l'eredità della fascia da capitano dopo la scomparsa di Davide Astori potrebbe spingere Milan Badelj a rivedere la propria posizione sull'addio alla Fiorentina. Il centrocampista croato, in scadenza a giugno, non ha ancora deciso cosa fare e adesso la sua partenza non è più certa.

Inter, l'offerta per Asamoah: la Juventus vorrebbe prolungare.

Kwadwo Asamoah può diventare un uomo mercato, se non lo è già. La scadenza a giugno 2018 potrebbe portare la Juventus a offrire un nuovo contratto - da un anno, per non farlo andar via a parametro zero - ma l'Inter è molto interessata all'esterno ghanese. Per il giocatore sono pronti 3 milioni di euro a stagione.