TOP NEWS Ore 13 - Vrsaljko idea per il Napoli. Italia, si ferma Zaza

© foto di J.M.Colomo

Italia e Ventura in allarme: Simone Zaza ha infatti sospeso l’allenamento di questa mattina per la riacutizzazione di un pregresso problema al ginocchio sinistro. Il calciatore resta in gruppo e partirà con la squadra oggi pomeriggio per Stoccolma, con il ct che a questo punto potrebbe rispolverare l'ipotesi Belotti.

Nuova idea per l'attacco del Torino: il club granata pensa a un'alternativa ad Andrea Belotti. Tentazione Zaza (impossibile), ma la nuova idea porta a Bologna: come vice-Gallo, infatti, il club granata starebbe pensando a Mattia Destro, attualmente alle spalle di Rodrigo Palacio nelle gerarchie di Donadoni.

Pista parigina sempre calda per Joao Mario. Le dichiarazioni di ieri del portoghese, che ha lamentato il poco impiego da parte di Spalletti, non sono sfuggite al PSG, pronto a muoversi già da gennaio. L'Inter, al momento, lo valuta non meno di 36 milioni di euro.

Sime Vrsaljko nome caldo per il Napoli. Il club azzurro è alla ricerca di un sostituto per l'infortunato Faouzi Ghoulam e il laterale croato vorrebbe trasferirsi alla corte di Sarri, visto anche il basso minutaggio rimediato con l'Atlético Madrid in stagione. Per ora, però, i Colchoneros sembrano restii a cederlo.

Porte girevoli nell'attacco del Sassuolo: Alessandro Matri potrebbe non rinnovare e salutare i neroverdi a fine stagione. Alternativa che potrebbe essere pescata in Serie B: piace Giancarlo Malcore del Carpi.