TOP NEWS Ore 17 - Due colpi in prospettiva per l'Inter. Duello per Lapadula

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore.

L'Inter lavora sia sul mercato in entrata, sia su quello in uscita. La società nerazzurra ha ormai chiuso due importanti colpi in prospettiva: Mamadou Coulibaly del Pescara e Pietro Pellegri del Genoa. C'è stato un importante summit tra Corvino e Ausilio per definire la situazione legata a Borja Valero, mentre Kondogbia potrebbe essere un obiettivo per il Barcellona nel caso i blaugrana non riescano ad arrivare a Marco Verratti. Anche Banega è in uscita: sull'argentino ci sono Espanyol, Everton e Siviglia.

Anche la Fiorentina è al lavoro: come detto, Pantaleo Corvino ha incontrato prima Ausilio, poi l'agente Marcelo Simonian, procuratore, tra gli altri, dell'attacante Joaquin Ardaiz, vecchio obiettivo di mercato dei viola.

La Lazio ha diversi problemi da risolvere. Il più importante è legato al rinnovo di Keita, che vuole arrivare a scadenza per poi accasarsi liberamente alla Juventus. Lotito, invece, vorrebbe venderlo al Milan, con cui ha due discorsi apertissimi: Biglia e Lapadula (su cui c'è anche il Genoa).

Per finire - Il Monaco ha preso il giovane Mboula, soffiandolo al Barcellona. Eduardo Berizzo, nuovo allenatore del Siviglia, ha chiesto come primo regalo il fantasista Belhanda, mentre Walter Samuel è il nuovo vice-allenatore del Lugano. La Roma cerca il sostituto di Salah: Di Francesco riabbraccerebbe volentieri Berardi, per cui il Sassuolo chiede 50 milioni.