TOP NEWS ore 17 - Fiorentina, Della Valle pronti a cedere. Napoli, idea Keita

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore

Fiorentina in vendita: “La Proprietà della ACF Fiorentina comunica di essere assolutamente disponibile, vista l'insoddisfazione di parte della tifoseria, a farsi da parte e mettere la Società a disposizione di chi voglia acquistarla per poterla poi gestire come ritiene più giusto fare. È questo il momento in cui chi vuole bene alla Maglia Viola e ritiene che la Società possa essere gestita diversamente e con maggiore successo, deve farsi avanti. - si legge in una nota ufficiale del club - La Proprietà si rende disponibile ad accogliere offerte concrete, ovviamente solo da chi voglia veramente bene alla Maglia Viola ed abbia la serietà e la solidità indispensabili per guidare una Società impegnativa come la Fiorentina”.

Fiorentina-Politano, le cifre dell'affare: Il futuro di Matteo Politano potrebbe tingersi presto di viola visto che la trattativa fra le parti procede spedita anche se le cifre sono diverse da quelle finora emerse. Secondo quanto appreso dalla redazione di Tuttomercatoweb.com per il cartellino la Fiorentina dovrebbe versare una cifra fra i 15 e i 20 milioni di euro nelle casse del Sassuolo, mentre il giocatore firmerà un contratto da 1,2 milioni con la società viola.

Pellegrini-Roma, ci siamo:Lorenzo Pellegrini alla Roma. Ci siamo. L'agente del calciatore, Giampiero Pocetta, sarà domani a Cracovia per definire i dettagli con il centrocampista ora al Sassuolo. Il ragazzo sarà impegnato nella gara dell'Under 21 contro la Spagna e il procuratore assisterà alla sfida, incontrando anche Pellegrini per definire firma e dettagli del trasferimento-ritorno in giallorosso. Le ultime, raccolte da Tuttomercatoweb.com, raccontano che il nero su bianco sul contratto e anche le visite saranno effettuate in Polonia.

Il Napoli punta Keita: Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss nei giorni scorsi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha chiamato la Lazio per chiedere informazioni su Keita Balde. La Lazio pare disposta a trattare, ma il giocatore continua a dare preferenza alla Juventus.

Milan su Calhanoglu: Hakan Calhanoglu obiettivo concreto del Milan per la prossima stagione. La conferma arriva anche dal suo procuratore, Bektas Demirtas, intervistato dal portale tedesco Reviersport.de: "Ci sono stati dei contatti, ma non voglio esprimermi sul contenuto - ha dichiarato -. Dico solo che il Milan è un top club a livello europeo".

Legato al Bayer Leverkusen da altri due anni di contratto, il calciatore classe '94 ha una valutazione non inferiore ai 20 milioni di euro.