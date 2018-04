TOP NEWS ore 17 - Il Cagliari licenzia Rossi. Juve, Napoli su Kastanos

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Cagliari ha deciso di interrompere la collaborazione professionale con Giovanni Rossi, direttore sportivo ex Sassuolo, dopo la sconfitta con l'Hellas Verona.

Il Napoli sta pensando a Grigoris Kastanos, centrocampista cipriota di proprietà della Juventus: il calciatore affiderà la procura a Giuffredi.

Il Monaco pensa a un allenatore italiano per la prossima stagione. Il primo obiettivo è Maurizio Sarri, blindato comunque dalla clausola rescissoria del Napoli (fissata a 8 milioni di euro). L'alternativa è Gian Piero Gasperini, dell'Atalanta.

Di Francesco, nel giorno prima della sfida contro il Barcellona, ha parlato di Radja Nainggolan. "Domani deve dimostrarci che può giocare nei migliori club del mondo, ha qualità impressionanti. Magari non è riuscito a mostrarle con continuità ma queste sono occasioni in cui deve trascinare i compagni. Potrebbe giocare in tutti i top club in Europa".

C'è mezza Serie A su Lunin. Il portiere dello Zorya Luhansk piace all'Inter, ma anche Napoli, Sampdoria, Bologna, Genoa, Roma e Juventus sono interessate.