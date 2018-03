TOP NEWS Ore 17 - Rinnovo vicino per Gattuso. Roma su Johansson

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A gennaio l'attaccante della Roma Edin Dzeko era ad un passo dal Chelsea. La trattativa poi saltò e Dzeko è rimasto a Roma, ma nelle ore della trattativa col Chelsea anche il Real Madrid ha sondato la pista con la Roma. Anche in questo caso, però, al centravanti bosniaco era stato proposto il ruolo di attaccante di riserva alle spalle di Benzema. Da qui la fumata nera nella trattativa.

Nuovi aggiornamenti sul rinnovo di Maurizio Sarri con il Napoli. Il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis ha accettato di accontentare sotto ogni punto di vista il tecnico, sia sotto il proflilo economico che sul mercato e le strutture. L'ultima parola spetta comunque all'allenatore che per il momento sembra pensare soltanto al campionato e alla corsa Scudetto.

Tra coloro che potrebbero essere interessati in futuro all'eventuale acquisto del Milan, nel caso in cui il club dovesse finire nelle mani di Elliott, ci sarebbe anche il magnate Dmitrij Rybolovlev, patron del Monaco, il quale starebbe osservando con attenzione la situazione legata al club milanista. Intanto, la conferma ufficiale del rinnovo di Gennaro Gattuso dovrebbe arrivare già la prossima settimana o al massimo dopo Pasqua.

La Roma ha trovato l'accordo con il Malmoe per il portiere classe '98 Marko Johansson: due milioni di euro più 1,5 di bonus per il club svedese. Manca l'intesa, col portiere, che dopo la stagione in prestito al Trelleborg, vuole giocare titolare. Su di lui c'è anche il Red Bull Lipsia, pronto a offrirgli la numero 1 dopo la cessione di Gulacsi.

Cagliari con occhi sul presente e un pensiero al futuro. C’è un’idea per la panchina che verrà, comunque ancora tutta da approfondire. Pippo Inzaghi un nome al vaglio del club sardo in caso di mancata conferma di Diego Lopez. L’allenatore del Venezia lascerà il club lagunare a fine stagione e si guarda intorno per il futuro.