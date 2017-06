TOP NEWS Ore 17 - Skriniar-B.Valero: Inter al lavoro. Deulofeu, idea Roma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore

Si svuotano gli alberghi milanesi, affari in dirittura d'arrivo rimandati alla prossima settimana. Molto meno movimento questo pomeriggio nei luoghi del calciomercato: la Juventus tramite il suo direttore sportivo Fabio Paratici ha incontrato il procuratore di Pietro Pellegri per discutere del trasferimento a Torino dell'attaccante classe 2001, calciatore che piace anche a Milan e Inter. Il summit è stata anche l'occasione per parlare con Giuseppe Riso di Mattia Caldara, difensore in orbita Juve che resterà un altro anno a Bergamo prima di approdare a Torino.

Milan Skriniar e Borja Valero. Questi i primi due obiettivi dell'Inter di Luciano Spalletti. Negli ultimi due giorni il club nerazzurro ha fatto dei sensibili passi avanti ma oggi, dopo gli ultimi contatti telefonici, le parti hanno deciso di darsi appuntamento alla prossima settimana, anche perché c'è da aspettare il ritorno dalla Cina di Walter Sabatini. Con la Samp è stato trovato un accordo di massima sulla valutazione del difensore slovacco (nell'affare anche Gianluca Caparari), mentre prima di chiudere l'acquisto di Borja Valero bisognerà ultimare la cessione di Ever Banega al Siviglia. "Trattiamo con gli andalusi, ma nove milioni di euro sono pochi", ha detto lo stesso Sabatini.

Indiscrezione dall'Inghilterra: Alex Sandro sarà presto un nuovo calciatore del Chelsea. La stampa d'oltremanica è sicura che alla fine il club bianconero cederà il calciatore, nonostante le dichiarazioni di Marotta che due giorni fa ha affermato di aver già respinto un'offerta da 60 milioni di euro.

Reduce dal prestito al Milan, l'ala catalana Gerard Deulofeu potrebbe essere una idea della Roma per il dopo Salah. A dichiararlo lo stesso procuratore del calciatore: "Per quanto riguarda il suo futuro è ancora tutto da vedere, ma la Roma rappresenta un'ipotesi, parliamo di un grandissimo club", ha detto Gines Carvajal a Romanews.eu.

Per finire - Juan Cuadrado, stando alle indiscrezioni provenienti dalla Francia, nelle ultime ore è stato proposto all'Olympique Marsiglia. L'attaccante del Genoa Giovanni Simeone piace molto anche in Spagna, in particolare a Siviglia e Villarreal. Matias Vecino della Fiorentina è finito nel mirino del Tottenham, Lipsia e Schalke 04 sono sulle tracce di Pol Lirola, terzino reduce da una stagione al Sassuolo ma di proprietà della Juve.