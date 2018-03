TOP NEWS Ore 17 - SPAL, rinnova Antenucci. Anche la Juve su Bernard

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un'altra stagione alla SPAL per Mirco Antenucci. Il club emiliano ha annunciato il prolungamento fino al 2020 del contratto con l'attaccante molisano. 8 gol in 23 presenze in questa stagione per Antenucci con la maglia degli estensi.

Juventus ed Inter sono in lizza per l'ingaggio, a parametro zero, di Bernard, trequartista classe 1992 dello Shakhtar e della nazionale brasiliana: il giocatore non vorrebbe rinnovare con il club ucraino, ma, al contrario, trasferirsi in Serie A, ed avrebbe quindi aperto a bianconeri e nerazzurri.

L'Ajax ha comunicato l'esclusione, per le prossime due settimane, di Amin Younes, esterno tedesco che ha firmato con il Napoli non più tardi dello scorso gennaio. Il calciatore sta cercando disperatamente di liberarsi dall'accordo contrattuale con gli azzurri perché sulle sue tracce c'è il Borussia Moenchengladbach che lo riporterebbe in Germania. Probabile che il Napoli possa optare per una cessione, pur aspettando l'eventuale rescissione contrattuale.

Gli occhi della Serie A su Sandro Tonali. Ieri sera al Piola, per la sfida contro il Novara, vi erano osservatori di Juventus e Inter per visionare il centrocampista classe 2000 del Brescia.