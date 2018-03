TOP NEWS Ore 17 - Verdi-Napoli accordo totale. Italia, maglia per Astori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Simone Verdi sarebbe pronto a sposare il progetto Napoli a giugno. Il trequartista del Bologna aveva declinato la proposta del club campano nel mercato di gennaio, preferendo chiudere la stagione con la maglia rossoblù. Adesso, però, sembra essersi riaperta in modo serio la trattativa: confermata l'offerta da 22 milioni più bonus, l'operazione è praticamente chiusa.

Sull'attaccante nordcoreano Kwang-Son Han è forte l'interesse del Napoli, che sarebbe pronto a sfidare la Juventus per arrivare al talento classe 1998 in forza al Cagliari. I bianconeri, da tempo sul giocatore, sembrano però in vantaggio.

Il Borussia Dortmund è sulle tracce di Lautaro Martinez, attaccante argentino già bloccato dall'Inter per giugno. Il club tedesco è pronto ad effettuare un'offerta di circa 30 milioni di euro per assicurarsi un giocatore che al momento piace più di Batshuayi in prospettiva futura. È chiaro, però, che l'accordo con l'Inter renda la trattativa molto complicata.

Una maglia per ricordare Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso nella notte del 4 marzo a Udine. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola, l'Italia scenderà in campo nelle due amichevoli in terra inglese indossando una divisa speciale in memoria del calciatore. Astori ha collezionato 14 presenze nella sua carriera in azzurro, con una rete.

Il futuro di Michael Fabbro, attaccante classe '96 del Bassano, sarà in Serie A nella prossima stagione come ammesso dal suo agente ai nostri microfoni. Il Chievo infatti ha trovato l'accordo con il calciatore, che è in scadenza coi veneti, per un contratto triennale con opzione per altre due stagioni.

Il Galatasaray è pronto a chiudere l'accordo per acquisire a titolo definitivo il terzino giapponese Yuto Nagatomo, che l'Inter ha girato in prestito al club turco nella finestra invernale del mercato. Fondamentali, in questo senso, le parole di Fatih Terim, che ha dichiarato: "Spero che Nagatomo possa restare con noi nella prossima stagione".