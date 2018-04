TOP NEWS ore 20 - Allegri: "Cancelliamo lo 0-3". Le ufficiali della CL

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore:

Roma-Barça, formazioni ufficiali Eusebio Di Francesco sorprende e schiera la sua Roma col 3-4-1-2, lasciando fuori Stephan El Shaarawy. Queste le formazioni ufficiali della sfida fra giallorossi e Barcellona:

Roma (3-4-1-2): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan; Dzeko, Schick.

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez.

Man City-Liverpool, formazioni ufficiali Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Manchester City e Liverpool (andata 3-0 per i Reds):

Manchester City (3-5-2): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi; Bernardo Silva, David Silva, Fernandinho, De Bruyne, Sané; Sterling, Gabriel Jesus. Allenatore: Guardiola.

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.

Buffon sul Real: Queste le parole di Gigi Buffon sul ritorno contro il Real Madrid: "Sono passati tanti anni e sono cambiate tante cose, questa è una partita estremamente complicata che ci vede dover affrontare una salita durissima. Però è anche vero che bisogna sempre tentare l'impossibile per poter conseguire almeno il possibile. Ultima contro Ronaldo? Non ne ho idea e non ne voglio parlare ora. Male che vada credo che ogni professionista sognerebbe di fare l'ultima partita di Champions al Bernabeu al Real Madrid".

Allegri: "Cancelliamo lo 0-3": Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in vista della gara di domani col Real: "Dobbiamo cancellare il 3-0 dell'andata, un risultato bugiardo per la prestazione della squadra per 60 minuti. Ovviamente abbiamo poche possibilità, ma dobbiamo crederci. Cercheremo di scalare una montagna che sembra insormontabile. Giocare senza pressione? Loro giocheranno una partita seria per non mettere a rischio il passaggio. Noi dovremo essere all'altezza, fare una grande partita e cancellare il 3-0 dell'andata. Il calcio è strano e la partita è lunga. Ovviamente cercheremo di fare gol nei primi 20 minuti, ma dobbiamo essere bravi anche a non subirne. Campionato? Ora pensiamo alla Champions, poi dopo la gara penseremo al campionato. Modulo? Higuain giocherà, poi due fra Cuadrado, Mandzukic e Douglas Costa".

Chievo, preso Fabbro L’A.C. Chievo Verona comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Michael Fabbro. Nato a San Daniele del Friuli il 10/05/1996, Fabbro è un giovane attaccante in scadenza di contratto con la società Bassano Virtus, con la quale si è messo in mostra nelle ultime tre stagioni nel campionato di Lega Pro, dopo aver militato nella Primavera del Milan.