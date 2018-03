TOP NEWS Ore 20 - Italia, Jorginho dal 1'. Juve su Kehrer

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ufficiali le formazioni di Italia e Argentina, che si affronteranno tra poco in amichevole a Manchester. Ecco le scelte di Sampaoli e Di Biagio.

Italia (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Parolo, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Argentina (4-2-3-1): Caballero; Bustos, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Paredes, Biglia; Lanzini, Lo Celso, Di Maria, Higuain.

Vadim Vasilyev, vice-presidente e CEO del Monaco ha smentito con un comunicato ufficiale la voci secondo le quali il presidente del club del Principato, Dmitry Rybolovlev, sarebbe interessato all'acquisto del Milan: "L'AS Monaco afferma che non c'è alcuna trattativa in corso per la vendita del Club o l'acquisto dell'AC Milan. Il Presidente Dmitry Rybolovlev è felice di sviluppare il progetto monegasco".

Arriva dalla Germania l'ultimo nome accostato alla Juventus. Thilo Kehrer (21) - difensore della selezione Under 21 teutonica - può lasciare lo Schalke 04 per approdare in maglia bianconera durante la prossima estate. Nelle ultime ore, il giocatore è stato associato anche al Valencia.

Il Milan ha un sogno per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Si tratta del portoghese André Gomes, calciatore che ha già manifestato a più riprese la volontà di lasciare il Barcellona in estate. Costato 35 milioni di euro più 20 di bonus, il giocatore lusitano ha un costo importante e piace molto anche al Liverpool.

Difficilmente il Napoli riuscirà a mettere le mani su Maycon, regista brasiliano di proprietà del Corinthians. Nelle ultime ore, infatti, lo Shakhtar Donetsk ha chiuso l'accordo col club verdeoro: sei milioni di euro più bonus il costo del cartellino.