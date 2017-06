TOP NEWS Ore 20 - Manolas-Zenit, salta tutto. È fatta per Gonalons

© foto di Federico Gaetano

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore

La Juventus sta lavorando molto sulle cessioni: Neto è in direzione Valencia, mentre in difesa ci sono sirene francesi per Stephan Lichtsteiner: c'è il Nizza, ma la Juve congela l'addio in attesa di capire che rinforzo arriverà sulla fascia destra. Su Mario Lemina c'è il Watford, il Trabzonspor è forte su Asamoah. Si attende invece solo l'ufficialità per Federico Mattiello alla SPAL, mentre Tomas Rincon e Stefano Sturaro potrebbero rientare nell'operazione-Bernardeschi con la Fiorentina.

L'agente Davide Lippi e Fabio Paratici si sono incontrati per parlare della posizione dell'esterno Leonardo Spinazzola, attualmente in prestito all'Atalanta, che i bianconeri vorrebbero riportare a Torino in anticipo sui tempi concordati. Nell'incotnro si è parlato anche di Simone Andrea Ganz, altro assistito di Lippi di proprietà della Juventus, che dovrebbe andare al Pescara.

Il nome nuovo per la Roma è quello di Florian Thauvin dell'Olympique Marsiglia, che il club di Garcia ha riscattato dal Newcastle. 24 anni, 15 gol in Ligue 1, piace al ds Monchi ed è la prima alternativa a Domenico Berardi del Sassuolo e a Rachid Ghezzal del Lione. Intanto, Manolas è partito per le vacanze senza dare una risposta alla proposta dello Zenit. Una scelta che ha indispettito i russi, che si sono ritirati dalla trattativa. Maxime Gonalons può considerarsi un nuovo calciatore giallorosso. In serata, l'accelerata a una trattativa che permetterà a mister Di Francesco di allenatore il calciatore francese, ormai ex Olympique Lione, nella prossima stagione

È atteso per la giornata di domani un nuovo capitolo della telenovela legata al futuro di Andrea Conti. È fissato per domani un nuovo incontro fra Atalanta e Milan per portare avanti la trattativa.

Per finire - L'Arsenal fa sul serio per Thomas Lemar. L'attaccante del Monaco, tra i protagonisti della fantastica stagione del club del Principato con 14 reti e 11 assist, è al centro di tante voci di mercato, ma i Gunners sembrano essere quelli più interessati al suo acquisto. Il difensore dell'Udinese, Felipe, sarebbe ad un passo dalla neo promossa SPAL.