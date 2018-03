TOP NEWS Ore 20 - Micciché presidente di Lega. Inter su Barella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lega di Serie A, riunitasi oggi, ha eletto il suo nuovo presidente. Si tratta di Gaetano Micciché, uomo scelto da Malagò, banchiere che ha partecipato in parecchi "salvataggi", da RCS a Impregilo, passando per NTV e FCA. È stato votato all'unanimità.

Nicolò Barella del Cagliari è un profilo molto seguito dall'Inter per rinforzare la linea mediana. I nerazzurri potrebbero superare la concorrenza della Juventus inserendo nell'affare il giovane Andrea Pinamonti, che piace ai sardi.

Il proprietario del Valencia Peter Lim avrebbe dato il via libera per il riscatto di Geoffrey Kondogbia per 25 milioni di euro. Il francese, attualmente di proprietà dell'Inter si è rilanciato al ritorno in Spagna. In questa stagione sono 4 le reti segnate in 24 partite.

L'Udinese Calcio informa che il giocatore Jakub Jankto non prenderà parte alla China Cup prevista dal 22 al 26 marzo con la nazionale della Repubblica Ceca a causa di un lieve trauma contusivo riportato al vasto laterale della coscia destra durante la sfida di domenica scorsa contro il Sassuolo. In accordo con lo staff medico della nazionale ceca Jankto farà rientro a Udine nella giornata di martedì per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti da parte dello staff medico della Società.

Diego Perotti ha svolto oggi dei test medici che non hanno evidenziato lesioni, ma solo un affaticamento muscolare. Il calciatore si aggregherà alla Nazionale argentina, mentre la Roma resterà in contatto con i medici dell'Albiceleste per monitorare le condizioni dell'ex Genoa. Lo riporta vocegiallorossa.

Il Real Madrid fa sul serio per Mohamed Salah. Il Liverpool avrebbe infatti già presentato le sue condizioni ai blancos: il cartellino dell'esterno Lucas Vazquez più una cospicua somma. L'avventura tra le fila dei Reds del "Messi d'Egitto" finirà dopo una sola stagione?