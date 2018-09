Marco Bucciantini, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato dei tanti temi alla vigilia del turno infrasettimanale di Serie A: "Nella Roma adesso non funzionano tante cose e tanti rapporti. Ci sono troppe distanze dentro e fuori dal campo. Alla Roma manca l'istinto di conservazione...

Inter, Spalletti: "Persi tanti punti per strada. Icardi smarca i compagni"

Eurorivali - PSG dominatore in Francia. Torna Buffon, super Di Maria

Cusin: "Bologna non era come si diceva. Skorupski garanzia"

Inter, Spalletti: "Lautaro appoggio per tutti, vogliamo mentalità di Borja"

Napoli Ancelottiano. La Roma non c'è più

TOP NEWS Ore 20 - Roma-DiFra a colloquio. Inter, ricorso per Spalletti

Modric e il The Best: "CR7? Prende seriamente queste cose"

Milan e Juve, Rabiot si allontana: Man City favorito per il classe '95

Ulivieri: "Entro questa settimana una soluzione per la FIGC"

Juve, Marotta premiato come miglior manager calcistico d'Europa

'The Best FIFA 2018': CR7 nella top 11, Modric miglior calciatore

Luka Modric vince il The Best: il croato premiato dalla FIFA

Udinese, Ingelsson: "Contento per il rinnovo. Sto recuperando dall'infortunio"

Perin scalda i motori. Per il numero 22 della Juve s'avvicina l'esordio - Leggi la news, CLICCA QUI!

