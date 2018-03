TOP NEWS Ore 20 - U21, pari con la Norvegia. Ibra lascia il Man United

© foto di Imago/Image Sport

ITALIA U21, L'ERA EVANI COMINCIA CON UN PAREGGIO - Termina 1-1 la sfida amichevole tra Italia e Norvegia U21, disputata a Perugia. Match complicato per gli azzurrini allenati Alberico Evani (all'esordio da CT dell'Under-21), che vanno in svantaggio al 60' a causa della rete di Bjordal, ma trovano subito il pari con Vido. Nel finale grande occasione non sfruttata da Cerri.

IBRAHIMOVIC RESCINDE CON IL MANCHESTER UNITED - Il Manchester United conferma tramite il proprio sito ufficiale di aver accolto la richiesta di Zlatan Ibrahimovic di rescissione consensuale del contratto con i Red Devils con effetto immediato: "Tutti i membri del club vogliono ringraziare Zlatan per il suo contributo dal suo arrivo e gli augurano il meglio per il suo futuro".

BANI NEL MIRINO DELLA SAMP - Le sue prestazioni con la maglia del Chievo, al primo anno in Serie A, non stanno passando inosservate. Come riporta Gazzamercato, su Mattia Bani, centrale fiorentino classe 1993, c'è la Sampdoria, che sta valutando attentamente il suo profilo in vista del mercato estivo.

INGHILTERRA, WILSHERE OUT CON L'OLANDA - Jack Wilshere, centrocampista dell'Arsenal e della Nazionale inglese, non sarà presente nella sfida di domani tra Inghilterra e Olanda. Il giocatore ha un problema al ginocchio che però dovrebbe permettergli di esserci contro l'Italia martedì prossimo. Lo riporta Sky Sports.

TORINO, ESCLUSE LESIONI PER ACQUAH - Il centrocampista del Torino Acquah ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Le indagini strumentali effettuate presso la clinica Fornaca hanno escluso lesioni meniscali o legamentose importanti. Ai fini del recupero verrà valutata l’evoluzione clinica. Per De Silvestri ancora programma personalizzato.