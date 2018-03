TOP NEWS Ore 20 - Valencia, occhi su Pjaca. L'Inter segue Tousart

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Valencia ha messo gli occhi su Marko Pjaca. L'attaccante della Juventus è in prestito allo Schalke ed è stato seguito nelle ultime sfide dal segretario tecnico Vicente Rodriguez su indicazione del neo dt Pablo Longoria, ex capo scout della proprio dei bianconeri. Oltre a Pjaca, il Valencia ha messo gli occhi anche su Matija Nastasic e Thilo Kehrer.

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato a RMC Sport a margine della consegna del premio 'La Clessidra': "La Juve si ferma con una grande prestazione dei ragazzi sotto tutti i punti di vista, con la voglia di provare a prevalere su una grande squadra. Abbiamo fatto una partita quasi perfetta, li abbiamo limitati in tanti aspetti e abbiamo portato a casa un risultato straordinario e a tratti impensabile".

Il club manager del Bologna Marco Di Vaio ha fatto il punto su Mattia Destro: "Sa che ogni giorno può riscrivere una storia diversa, è padrone del suo destino. A 27 anni inizia il momento più bello della carriera e solo lui può decidere il suo futuro allenandosi al massimo ogni settimana come cerca sempre di fare e sfruttando ogni opportunità".

Nuove sul mercato dell'Inter: piace molto Lucas Tousart. Il ventenne centrocampista dell'Olympique Lione si sta prendendo i riflettori con una stagione da protagonista in questa annata ed è stato visionato giovedì in occasione della gara di Europa League contro il CSKA Mosca.

Nota lieta in casa Genoa: rientro parziale in gruppo di Armando Izzo, che ha svolto parte della seduta con i compagni per poi effettuare corsa a bordo campo. Assenti all’appello invece Veloso e Cofie.