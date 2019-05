Torino, abbondanza in difesa: Mazzarri dovrà scegliere su chi puntare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino si muove già sul mercato e Walter Mazzarri dovrà fare delle scelte per quel che riguarda il suo pacchetto arretrato per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport a fine stagione rientreranno dai prestiti sia Kevin Bonifazi che Lyanco e con il riscatto di Koffi Djidji e Bremer saranno certamente in troppi. Per questo il tecnico dovrà valutarli tutti, per poi comunicare alla società su chi vorrà puntare.