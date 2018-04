Torino, addio al sogno Europa. Mazzarri: "Ora pensiamo al futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Addio Europa, o quasi. I granata perdono in casa dell'Atalanta 2-1, e vedono ridotte al minino le speranze di un piazzamento europeo. Attenuante, per la squadra di Mazzarri, la formazione mandata in campo all'Atleti Azzurri d'Italia, fortemente rimaneggiata causa di infortuni e squalifiche. Il Toro regge solo un tempo grazie alle parate di Sirigu. Nella ripresa, al vantaggio di Freuler risponde Ljajic, il migliore dei giocatori di Mazzarri. Il pari è però soltanto un'illusione: dopo poco arriva il raddoppio di Gosens, che fissa il punteggio sul 2-1 finale.

SENZA CAMBI - "Siamo partiti bene, dopo siamo calati. Loro erano più brillanti su tutti i palloni, non eravamo in difficoltà - le parole del tecnico di San Vincenzo nel post partita -. L'Atalanta mette in difficoltà tutti in casa. Europa? Non ne voglio parlare, la squadra si è battuta e ha fatto bene, questo finale è importante per costruire la squadra del futuro. Il collettivo di Gasperini è insieme da due anni. Se avessi avuto la rosa a disposizione avrei cambiato i tre dietro. Non voglio parlare di questo, sembrano giustificazione. Sul campo dell’Atalanta ci sta di soffrire. Loro sono usciti dalle Coppe e sono più lucidi".