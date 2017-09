Torino, ag. Barreca: "Di Francesco lo aveva chiesto espressamente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di toronews.net, Marcello Bonetto, agente di Antonio Barreca, ha parlato del suo assistito, spesso accostato alla Roma: "Le voci di mercato non erano solo voci, da parte della Roma c’è stata un’offerta concreta, effettiva ed estremamente importante. Essere al centro dell’attenzione di una società del genere e dell’allenatore Di Francesco, che lo aveva richiesto espressamente, non può che far piacere. Ma fa piacere anche essere rimasti al Torino. Non solo la Roma, anche altre società ci hanno contattato, italiane ed estere, tedesche, inglesi, francesi e spagnole, ma alla fine la scelta del Torino è il logico proseguimento di un percorso tecnico e professionale. Futuro? Il calcio è in continuo divenire. Chissà. Ci vorrà innanzitutto una nuova richiesta della Roma e poi la disponibilità del Torino a vendere”.