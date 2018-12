© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ola Aina, esterno del Torino, dopo la vittoria contro il Genoa è intervenuto ai microfoni di Torino Channel: "Siamo tutti molto contenti per il risultato. Volevamo fortemente questa vittoria per salire in classifica. Quando il Genoa ha segnato abbiamo avuto un attimo di spaesamento perché stavamo attaccando molto e ci siamo trovati in svantaggio, ma ci siamo subito ripresi. Sono soddisfatto della mia prestazione: questo grazie anche all'aiuto dei miei compagni."