Torino al lavoro per Zaza: prima deve partire uno tra Niang e Ljajic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan si defila, il Torino ci prova. Parliamo di Simone Zaza: l'attaccante del Valencia è un obiettivo più o meno dichiarato di entrambi i club, ma l'ultimo incontro tra Mirabelli e il suo agente Bozzo ha messo in chiaro che al momento i rossoneri non hanno la possibilità di muoversi in maniera rapida. Discorso diverso per i granata, che però aspettano le cessioni: il Torino punta infatti a convincere il Valencia con un prestito e obbligo di riscatto, ma aspetta prima di cedere (bene) uno fra M'Baye Niang e Adem Ljajic.