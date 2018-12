Fonte: torinofc.it

Il difensore granata Cristian Ansaldi ha così commentato il pareggio ottenuto a Roma contro la Lazio: "Nel campionato italiano ogni partita è come una finale, lo si è visto oggi dall'agonismo in campo che ha portato molte ammonizioni e due espulsioni. Peccato, oggi si poteva andare sul 2-0. Nel girone di andata abbiamo lasciato per strada molti punti, ma le prestazioni ci sono state. La squadra è sulla strada giusta, anche se troppe volte avremmo meritato di vincere e non ci siamo riusciti. Nel nuovo anno dobbiamo puntare ai tre punti con ancora più decisione. La Lazio si è dimostrata però una grande squadra, che non è quarta per caso. Noi abbiamo disputato una bella partita, peccato solo non aver vinto. Il 2019? Abbiamo obiettivi chiari: dobbiamo vincere. Basta con pareggi e sconfitte. Ora ci riposiamo una settimana con le famiglie e poi ripartiremo con la voglia di lasciare tutto in campo per la società, la maglia e i tifosi".