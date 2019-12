© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Ansaldi, autore di una doppietta nel match pareggiato per 3-3 dal Torino in casa dell'Hellas Verona, si è così espresso ai microfoni di DAZN: "Non trovo una parola per descrivere quello che è successo: fino al 70' abbiamo fatto un partitone, poi dal calcio di rigore è cambiato tutto. C'è da lavorare su questo aspetto. Con Berenguer e Verdi stavamo giocando bene, ma il mister non ha sbagliato le sostituzioni: anche con loro in campo sarebbe andata a finire così. Ora pensiamo alla Spal, dobbiamo continuare a impegnarci: testa a sabato".