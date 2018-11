Torino, Baselli: "Dobbiamo ripartire. La sosta utile per ricaricarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Torino Daniele Baselli ha commentato così la sconfitta interna contro il Parma: "Dobbiamo subito resettare e ripartire. Arrivavamo da delle buone prestazioni, è un vero peccato perdere questa partita perché ci poteva permettere di fare il salto di qualità. Non siamo stati bravi ad entrare in partita come avremmo dovuto, ma questo è anche merito del Parma che complessivamente ha fatto un'ottima gara. Ci hanno messo molto in difficoltà, noi abbiamo cercato di reagire, riuscendo anche a riaprire la partita, ma purtroppo non è bastato. Nel momento in cui eravamo sotto tutto è diventato molto più complicato, tenendo conto che sono letali in contropiede. Adesso fortunatamente c'è la sosta, che ci permetterà di ricaricare le pile per affrontare al meglio il Cagliari. Dobbiamo lavorare per ripartire".