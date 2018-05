Torino, Baselli: "Io come Hamsik per diventare leader granata"

La Cremonese cerca un direttore sportivo per la prossima stagione. Sean Sogliano una delle prime opzioni, ha già lavorato con Mandorlini ed è una pista accreditata. Spunta però un outsider. Si tratta di Leandro Rinaudo, che lascerà il Venezia il 30 giugno. Ci sono stati contatti indiretti....

ESCLUSIVA TMW - Cremonese, cercasi ds: non solo Sogliano, spunta Rinaudo

Parma, intervento chirurgico al tendine d’Achille per Scozzarella

Venezia, ipotesi Toscano per il dopo Inzaghi

Brescia, contatti Cellino-Tramezzani per la panchina

Cesena, rinnovo biennale per Fabrizio Castori

Cremonese, in arrivo l'ex Piacenza Armenia come dg

Palermo, Pomini: "Serie A diretta mancata per due punti, ora i play-off"

Carpi, in arrivo l'ex Roma Piscitella

Ternana, ad inizio giugno il summit per il futuro di Montalto

Salernitana, anche La Mantia fra gli obiettivi per l'attacco

Salernitana, Kiyine torna al Chievo: i veronesi lo valuteranno in ritiro

Avellino, Morosini saluta: "Grazie a chi ha creduto in me"

Ascoli, ripresi gli allenamenti: Martinho torna in gruppo

Avellino, possibile colpo Fazio a parametro zero

Palermo, seduta pomeridiana per i rosanero in vista dei playoff

Sulle colonne di Tuttosport troviamo una lunga intervista al giovane centrocampista del Torino Daniele Baselli : "Con Mazzarri c'è stata la scossa, dobbiamo assolutamente iniziare la prossima stagione alla grande. Il paragone con Hamsik? Mi piace, voglio continuare la mia crescita con il Toro. La responsabilità non mi spaventa. La Nazionale? Aspettavo da tanto, realizzo un sogno che avevo fin da bambino. C'è la possibilità di iniziare un nuovo percorso".

