Torino, Baselli: "Non abbiamo sfruttato a dovere le nostre occasioni"

© foto di Federico Gaetano

Daniele Baselli ai microfoni di Torino Channel ha commentato così la partita contro la Sampdoria: "Adesso per segnare provo da fuori area, altrimenti mi viene difficile arrivare vicino all'area di rigore. A parte il gol personale, sapevamo di affrontare un avversario ostico ma, nonostante ciò, siamo riusciti a raddrizzare subito la partita che non era iniziata bene. Questo fa capire lo spirito che mettiamo in campo quando giochiamo, peccato perché ci sono state parecchie occasioni che non siamo riusciti a sfruttare al meglio. Nel primo tempo loro ci pressavano e noi abbiamo fatto fatica. Nella ripresa abbiamo avuto più occasioni noi, perché abbiamo alzato il baricentro ed abbiamo iniziato a macinare gioco alla grande come Mihajlovic ci chiede di fare. Peccato che non sia arrivato il gol del 3-2, dispiace, perché noi abbiamo messo il massimo impegno in campo".