Torino, Baselli: "Non ci va giù il gol annullato a Berenguer"

Rooney: "Fra uno o due anni Lampard e Gerrard alleneranno in Premier"

Moyes: "Non avrei potuto fare un lavoro migliore al West Ham"

Man United, Mourinho continua a lavorare per portare Ozil a gennaio

Nantes e Reims non si fanno male: primo 0-0 di giornata in Ligue 1

Vinicius, altro messaggio a Lopetegui: in gol con il Real Madrid Castilla

Barcellona, riecco Denis Suarez: a disposizione per il PSV

Liga, colpo esterno per l'Alaves: battuto 1-0 il Valladolid al 93'

Liga, brutta sconfitta per il Siviglia: ko 2-0 in casa col Getafe

Real Madrid, Ramos: "Dobbiamo dare il massimo per questa squadra"

Bordeaux, Karamoh non convocato: forma fisica non ottimale

Valencia, allarme Murillo: si fa male in allenamento, a rischio per la Juve

Torna la Champions League, Isco: "Il Real Madrid lotterà per vincerla"

Barcellona, Malcom torna in gruppo: a disposizione per il PSV

Il giocatore ha poi aggiunto: "Nella sfida odierna abbiamo sempre avuto il pallino del gioco e dimostrato la nostra competitività. Purtroppo non ci va giù l'errore su Berenguer: è la seconda volta che accade".

Daniele Baselli ha parlato al termine della partita pareggiata dal suo Torino contro l'Udinese: "Oggi abbiamo dominato la partita, sfondando spesso sulla fascia destra e producendo molti cross. Questo è il nostro gioco. Mi sono trovato bene nella posizione centrale in mediana: questo permette di lasciare più spazio a Meite e Soriano di offendere", ha detto il centrocampista granata a Torino Channel .

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy