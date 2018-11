Torino, Belotti: "Passo indietro rispetto a domenica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Torino, Andrea Belotti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Torino contro il Parma: "Oggi abbiamo fatto un passo indietro rispetto a domenica, sembravamo un'altra squadra, anche perché il Parma ci ha messo sotto dal punto di vista del gioco e dell'intensità. Complimenti a loro ma i nostri demeriti sono tanti. Dobbiamo migliorare tanto, soprattutto dal punto di vista della continuità. Dobbiamo rimanere uniti e compatti per fare i risultati che vogliamo. Non abbiamo creato tantissimo, volevamo il pareggio ma non abbiamo avuto occasioni nitide. Ci riuniremo tutti insieme come abbiamo sempre fatto, è l'unico modo per reagire. La mancata convocazione con la Nazionale? Mancini fa le scelte, io devo soltanto dimostrare sul campo ciò che so fare. Rispetto qualunque scelta del commissario tecnico, lavorerò per dimostrare di essere all'altezza. La sosta ci servirà per migliorare gli automatismi, c'è solo da lavorare".