Torino, Belotti verso il Milan. Idea Cutrone in granata

Nonostante le rassicurazioni di rito in questo momento della stagione, in estate le strade di Andrea Belotti e del Torino si separeranno. Per il Gallo, scrive La Stampa, il Milan è da considerarsi nettamente favorito sull'Atletico Madrid. In questo quadro s'inserisce l'idea di portare in granata Patrick Cutrone come contropartita per abbassare la parte economica dell'operazione. Sempre sul fronte attaccanti, per il rinnovo del reparto considerando il probabilissimo addio di Mbaye Niang, il Toro sta valutando diversi nomi: da quello di Mario Balotelli, a quelli di Roberto Inglese e Diego Falcinelli fino ad arrivare ad una vecchia conoscenza del calcio italiano come Abel Hernandez ex del Palermo.