Torino, Belotti: "Vogliamo ripetere le gesta dell'Atalanta"

Andrea Belotti, attaccante e capitano del Torino, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: "Proprio la partita col Wolverhampton, un club di livello, ci dà più morale: sappiamo di poter mettere in difficoltà chiunque. Le prestazioni lo dicono in maniera chiara: stiamo andando meglio dell’anno scorso. Avevamo finito la stagione in modo eccezionale adesso c’è la voglia di alzare l’asticella, di arrivare più in alto. Guardiamo l’Atalanta: fuori dall’Europa League lo scorso agosto e adesso nei gironi della Champions. Ecco, è ciò che dobbiamo fare anche noi, il traguardo tagliato dall’Atalanta dev’essere da stimolo per fare un grandissimo campionato. Perché abbiamo dimostrato che le qualità ci sono"