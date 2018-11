Torino, buona prova per Damascan con la Moldavia, ma niente gol

Niente gloria questa volta per Vitalie Damascan, dopo il gol partita messo a segno giovedì a San Marino con la maglia della sua Moldavia. Finisce 1-1 il match contro il Lussemburgo, ultimo del gruppo 2 di Nations League, Lega D. Un punto guadagnato più per la selezione del piccolo principato, che rimane seconda dietro la Bielorussia, precedendo proprio di una lunghezza la Moldavia. Nel match in scena nello stadio che per Damascan è una casa - lo "Stadionul Zimbru" di Chisinau, quello della squadra dove il classe '99 ha iniziato la sua carriera assieme al fratello Ilie - l'attaccante granata trova ancora una volta la fiducia del ct Spiridon, che lo butta dentro dal primo minuto. Buona, comunque, la prova della nazionale moldava, che risponde al 4-0 incassato all'andata al Josy Barthel. Il numero 19 granata non riesce quindi a bissare la rete ma si distingue comunque con una buona prova, venendo sostituito al 72esimo. In Nazionale, Damascan trova dunque quella continuità che insegue ancora in granata, anche in Primavera.