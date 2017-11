Torino, Burdisso dopo l'Inter: "Era la partita di cui avevamo bisogno"

© foto di Federico De Luca

Il difensore del Torino Nicolas Burdisso parla così dopo il pari ottenuto a San Siro contro l'Inter: "Stavo lavorando da due mesi per conoscere ambiente, mister e gruppo ed è arrivato il mio turno in una sfida molto sentita per me. Al di là del risultato sono molto soddisfatto per la crescita del gruppo, che ha fatto davvero bene. Era propria la partita di cui avevamo bisogno, per dimostrare a noi stessi che dobbiamo fare qualcosa in più. Dopo la partita con la Fiorentina ci siamo parlati e ci siamo detti che il primo passo lo dovevamo fare noi. La piazza ha tantissimo entusiasmo, questa partita aiuterà anche in questo senso".