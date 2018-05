Torino, c'è la fila per Milinkovic-Savic. Ma andrà via solo in prestito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sul futuro di Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, da La Gazzetta dello Sport. Il cammino di maturazione di Vanja, infatti, prevede per il prossimo anno la possibilità di lasciare la maglia granata. E non è un caso se mezza serie B si è già messa in fila per cercare di accaparrarselo. Potrebbe essere il campionato giusto per un ragazzo di 21 anni che ha tanto bisogno di giocare con continuità, ma è altrettanto vero che alla porta granata hanno bussato anche alcune formazioni di A per chiedere informazioni. Il Toro, però, non ha alcuna intenzione di privarsene a titolo definitivo. Per il cospicuo investimento fatto - quasi tre milioni di euro per un ragazzo che quando arrivò al Toro, quindici mesi fa, aveva appena compiuto vent'anni - e per le potenzialità che Milinkovic-Savic ha già fatto intravedere.