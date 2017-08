Torino, Cairo: "Arriveranno innesti solo in caso di cessione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del mercato della formazione granata: "Ci sono giocatori che potrebbero uscire per andare a giocare da altre parti allora a quel punto potremmo rinforzarci con un difensore, un centrocampista o anche con un attaccante. Abbiamo due giovani in avanti e allora potrebbe servire una punta, esterno evidentemente. A centrocampo abbiamo diverse ipotesi mentre in difesa abbiamo nove giocatori per quattro posti. Se andasse via qualcuno lo potremmo acquistare".

Se un suo giocatore presentasse il certificato medico per stress?

"L'anno scorso qualcuno non presentò nemmeno un certificato medico e scomparse, Maksimovic. Quindi in realtà abbiamo avuto questo tipo di esperienza. Almeno il certificato è un atto però son cose che non sono belle, a meno che non ci sia un motivo vero medico. Secondo me è giusto sempre continuare con gli allemamenti, lavorare duro. Non condivido questo atteggiamento".