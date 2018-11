Torino, Cairo:"Belotti farà un grande campionato. Stiamo facendo bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato a Radio 24, durante la trasmissione Tutti Convocati, dopo la vittoria di ieri a Marassi contro la Samp: "Sono contento per Belotti ma in generale per tutta la squadra. Adesso dobbiamo rimanere tranquilli e non ci dobbiamo esaltare: serve continuità di risultati. Il Gallo farà un grande campionato, ne sono convinto, tutti i nostri giocatori stanno facendo ottime cose. Sirigu sta facendo un campionato incredibile, vedo che in Nazionale sta giocando Donnarumma ma per me Sirigu ha qualcosa in più, da una sicurezza incredibile a tutta la squadra. Il VAR? Credo che dovrebbe esserci una consultazione più frequente della tecnologia".