© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Sky: "Il mister ha il polso della situazione, vede i ragazzi ogni giorno e sviluppa le loro qualità. A Milano, su un campo difficile come San Siro, abbiamo fatto una buonissima partita ed avremmo meritato qualcosa in più. Ripartiamo dalla sfida con il Milan, credendoci. L'avversario è impegnativo, ha sempre vinto eccezion fatta per un pareggio".