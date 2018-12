© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, non ha lasciato lo stadio soddisfatto dopo la vittoria nei sedicesimi di finale di Coppa Italia dei granata contro il Sudtirol: "Abbiamo giocato male - riporta La Gazzetta dello Sport - Capisco chi non è venuto allo stadio, ma per noi contava solo passare il turno".