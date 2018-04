Torino, Cairo e Coppitelli esaltano D'Alena. Futuro in prima squadra?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I complimenti del proprio Presidente fanno sempre piacere, soprattutto a un giovane ragazzo che punta a fare strada nel mondo del calcio. È capitato ad Antonio D'Alena, centrocampista del Torino Primavera di Coppitelli, che ha ricevuto gli elogi di Urbano Cairo dopo essere stato uno dei migliori in campo nella finale d'andata di Tim Cup Primavera giocata ieri sera contro il Milan e vinta dai granata per 2-0. Classe 1998, D'Alena è un regista dalla grande visione di gioco e dalle spiccate doti balistiche. Coppitelli, che lo aveva allenato anche alla Roma (dove ha vinto uno Scudetto con gli Allievi e perso un titolo coi Giovanissimi), lo sta schierando da fuori quota e lui ha ripagato la fiducia con prestazioni di alto livello. Un rendimento che potrebbe regalargli presto l'esordio in prima squadra.