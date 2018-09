Torino, Cairo: "Massima fiducia in Mazzarri. Dobbiamo ripartire subito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha commentato così a margine della 19a edizione del Premio Cairo a Palazzo Reale a Milano, la sconfitta subita dai granata contro il Napoli: "La squadra non ha fatto i passi avanti che avevo intravisto nelle gare precedenti - riporta Gazzetta.it - E' una cosa che può accadere ma dobbiamo resettare e ripartire perché abbiamo subito il turno infrasettimanale. Gli azzurri hanno approfittato dei nostri errori in difesa, poi ha giocato un'ottima partita, non posso far altro che fargli i complimenti. Mercoledì dobbiamo cambiare lo spirito e l'atteggiamento, dobbiamo dimostrare la voglia di mettere in campo una grande prestazione. Ho massima fiducia in Mazzarri, ci mancherebbe altro che non l'avessi. Pensiamo partita dopo partita, poi alla fine del campionato o magari alla fine del girone d'andata, tireremo le somme e faremo un bilancio".