Torino, Cairo: "Mazzarri valuterà se far giocare subito i nuovi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo la chiusura del mercato: “Squadra più concentrata vista la fine anticipata del mercato? Direi di sì, si è visto un Toro compatto, ben messo in campo, attento in difesa e capace di offendere e attaccare. L’ho visto bene, motivato e concentrato, il tecnico sta facendo un lavoro eccezionale cercando di tirar fuori il meglio dai nostri calciatori”.

Sulla gara contro la Roma. “Non so se ci saranno in campo i nuovi, credo che il mister sappia scegliere al meglio chi far giocare. Abbiamo preso giocatori super allenati, ma è importante che li valuti lui. Se sono pronti e il mister riterrà di farli giocare, allora bene. L’importante è la squadra, abbiamo tenuto tanti giocatori dello scorso anno, conta la compattezza del gruppo”.