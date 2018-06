Torino, Cairo: "Spero arrivi Verissimo. Zaza non credo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato ai microfoni di AlaNews facendo il punto sul mercato. "Verissimo spero possa arrivare, per Simone Zaza non lo so. Non credo, anzi. Oggi abbiamo tantissimi attaccanti, tutti bravi: Belotti, Niang, Falque, Berenguer, Ljajic, Edera e pure Boyé".