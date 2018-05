Torino, cessione possibile per Niang, Barreca e Bonifazi. Torna Lukic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sasa Lukic (21) torna al Torino dopo l’esperienza al Levante, per far parte della rosa di Walter Mazzarri. La Gazzetta dello Sport in edicola scrive che il resto del mercato granata ruoterà anche attorno ai nodi da sciogliere in chiave partenze, da Niang a Barreca e Bonifazi. Potrebbero partire tutti e tre, meglio se in prestito in attesa di un salto di qualità che li potrebbe riportare alla base. Il finale di stagione in crescendo ha invece fatto aumentare le chance di permanenza di Berenguer.